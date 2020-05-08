2020/05/08 | 20:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، رسالة الى الشارع الرياضي العراقي بعد تسنمه منصبه رسمياً.وفيما يلي نص رسالة درجال ادنه: “السيدات المحترمات..السادة المحترمون..المهنئون لنا وكل من لم تسنح له الفرصة لتقديم التهنئة بجميع الصفات والمسميات لا تسعكم جميع كلمات الشكر والامتنان التي غمرتمونا بها، وصدق المشاعر وطيب الامنيات التي اجدها امانة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدنان درجال يوجه رسالة الى الشارع الرياضي) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدنان درجال يوجه رسالة الى الشارع الرياضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).