صحة كربلاء تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة

2020/05/08 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في كربلاء المقدسة

عدد النماذج المسحوبة والمرسله ( ٧٤...





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