ريال مدريد يعلن إصابة أحد مهاجميه بكسر

2020/05/08 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الجمعة، إصابة مهاجمه الصربي لوكا يوفيتش بكسر في مفصل القدم.

وقال النادي الملكي في بيانه: "بعد الاختبارات التي تم إجراؤها اليوم على لوكا يوفيتش من جانب الخدمات الطبية، تم تشخيصه بالإصابة بكسر في المفصل في عظم القدم اليمنى، وفي انتظار التطورات".

ولم يكشف الريال عن مدة غياب المهاجم الصربي، الذي سترتبط عودته بمدى تعافيه.

وقدرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فترة غياب يوفيتش عن المستطيل الأخضر بعدة أسابيع.

يذكر أن يوفيتش انضم للنادي الملكي الصيف الماضي قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، ومثل الريال في 24 مباراة، سجل خلالها هدفين فقط.

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أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 60 اصابة جديدة بكورونا، فيما كشفت عن عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق.

وقالت الصحة في الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في العراق، إنه "تم فحص (2337)

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وقال الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" إن "ما تحقق من

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