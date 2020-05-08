تكليف الفريق الركن عبد الامير الشمري بمنصب رئيس اركان الجيش العراقي

2020/05/08 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، الجمعة (8 آيار 2020)، عن تكليف الفريق الركن عبد الامير الشمري بمنصب رئيس اركا...





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