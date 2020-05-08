الكاظمي يعيّن رئيساً جديداً لأركان الجيش

2020/05/08 | 20:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصادر مطلعة يوم الجمعة عن تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري بمنصب رئيس أركان الجيش العراقي.

وقالت المصادر لشفق نيوز، إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عيّن الشمري بمنصب رئيس أركان الجيش خلفاً للفريق أول ركن عثمان الغانمي.

وكان الغانمي قد تسنم حقيبة الداخلية في الحكومة الجديدة.

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