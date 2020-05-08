إصابة عنصرين امنيين بكورونا في ذي قار

2020/05/08 | 20:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الجمعة ، عن تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لعنصرين امنيين .وذكرت الدائرة في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” منتسبين اثنين في الاجهزة الامنية من سكنة مدينة الناصرية ، اصيبا بفيروس كورونا حسب نتائج الفحص المختبري في مختبر الصحة العامة في بغداد […]

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