الحشد الشعبي: قتلنا اكثر من 10 من ارهابيي داعش في 3 محافظات خلال 72 ساعة

2020/05/08 | 20:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..كشف مسؤول محور الشمال في قوات الحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، عن مقتل اكثر من 10 من ارهابيي داعش في 3 محافظات خلال الساعات الـ72 الماضية.وقال الحسيني في حديث لـ/المعلومة/،ان” قوات الحشد الشعبي شنت خلال الساعات الـ72 الماضية سلسلة عمليات نوعية واستباقية في قواطع ديالى وكركوك وصلاح الدين لتعقب خلايا تنظيم داعش […]

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