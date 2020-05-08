2020/05/08 | 20:39 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
كشف مسؤول محور الشمال في قوات الحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، عن مقتل اكثر من 10 من ارهابيي داعش في 3 محافظات خلال الساعات الـ72 الماضية.
وقال الحسيني في حديث لـ/المعلومة/،ان” قوات الحشد الشعبي شنت خلال الساعات الـ72 الماضية سلسلة عمليات نوعية واستباقية في قواطع ديالى وكركوك وصلاح الدين لتعقب خلايا تنظيم داعش […]
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كشف مسؤول محور الشمال في قوات الحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، عن مقتل اكثر من 10 من ارهابيي داعش في 3 محافظات خلال الساعات الـ72 الماضية.
وقال الحسيني في حديث لـ/المعلومة/،ان” قوات الحشد الشعبي شنت خلال الساعات الـ72 الماضية سلسلة عمليات نوعية واستباقية في قواطع ديالى وكركوك وصلاح الدين لتعقب خلايا تنظيم داعش […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي: قتلنا اكثر من 10 من ارهابيي داعش في 3 محافظات خلال 72 ساعة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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