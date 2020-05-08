2020/05/08 | 20:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه الدعوة لامين عام حلف الناتو لزيارة بغداد لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك خاصة في مجال التدريب واسناد القوات الأمنية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/08 | 20:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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