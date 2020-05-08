انباء عن تكليف الشمري بمنصب رئيس اركان الجيش العراقي

2020/05/08 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، الجمعة، عن تكليف الفريق الركن عبد الامير الشمري بمنصب رئيس اركان الجيش العراقي....

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