قيادي بالحشد يبين رسالة واشنطن من هجمات داعش

2020/05/08 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال القيادي في الحشد الشعبي، علي الحسيني، اليوم الجمعة، إن اليد الامريكية موجودة في كل منطقة ساخنة أمنيا في العراق، فيما أشار إلى أن واشنطن تقف وراء ...

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