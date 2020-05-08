شاهد.. امام الحكومة مهام خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا

2020/05/08 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي اول ايامه في الحكومة بسلسلة طويلة من الاجراءات والتحركات والاتصالات، في سعيه لاثبات جديته في حلحلة الازمات التي...

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