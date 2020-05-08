فدعم: وزارتا المالية والنفط لن تمررا قبل عيد الفطر المبارك

2020/05/08 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستبعد النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم، تمرير وزارتي النفط والمالية في البرلمان قبل عيد الفطر المبارك.

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