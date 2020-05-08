الصحة تعلن تسجيل 60 إصابة بكورونا

2020/05/08 | 20:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، الموقف الوبائي اليومي للإصابات المسجلة لفيروس كورونا المستجد في العراق، فيما أكدت تسجيل 60 إصابة بفيروس كورونا.

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