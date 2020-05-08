لاجئون بتركيا يأملون استئناف زيارات العيد إلى سوريا

2020/05/08 | 20:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر آلاف #اللاجئين_السوريين المقيمين في #تركيا، خبراً جديداً حول “زيارات العيد”، بهدف حجز موعد لزيارة #سوريا وقضاء فترة العيد في بلدهم، في الوقت الذي أُغلقت فيه المعابر الحدودية بقرار من السلطات التركية منذ تفشي فيروس…

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