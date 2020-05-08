2020/05/08 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ( المستقلة)… أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدن، وحالة وفاة إضافية.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في تغريدة لها على حسابها في موقع “تويتر”، إنه تم “تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة في العاصمة المؤقتة عدن، بينها حالة وفاة”.
كما أكدت وفاة إحدى حالات الإصابة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في تغريدة لها على حسابها في موقع “تويتر”، إنه تم “تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة في العاصمة المؤقتة عدن، بينها حالة وفاة”.
كما أكدت وفاة إحدى حالات الإصابة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليمن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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