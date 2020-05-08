اليمن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة

2020/05/08 | 20:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الجمعة، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدن، وحالة وفاة إضافية.وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في تغريدة لها على حسابها في موقع “تويتر”، إنه تم “تسجيل 9 حالات جديدة مؤكدة في العاصمة المؤقتة ‎عدن، بينها حالة وفاة”.كما أكدت وفاة إحدى حالات الإصابة […]

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