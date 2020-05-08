2020/05/08 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بمنح من يمثل المتظاهرين السلميين مقعداً وزارياً.وقال الشمري في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "ما حصل خلال الفترة الماضية من تطورات متسارعة في البلاد توجت بتشكيل الحكومة الجديدة، نتاج لحركة الشارع الدستورية، للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين وتوفير الخدمات".وأضاف أن "حركة الشارع ستستمر ما دام التأخير في تنفيذ المطالب الرئيسية مستمر، ويجب ان تكون من أولويات الحكومة الجديدة تنفيذها، لتضمن التأييد الشعبي".ودعا الشمري "رئيس الوزراء إلى الاستماع واللقاء بمن يمثل المتظاهرين السلميين في عموم العراق، والعمل على منح من يمثلهم مقعدا وزاريا في خطوة لترسيخ واقع جديد لتنفيذ المطالب المشروعة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يطالب الكاظمي بمنح المتظاهرين السلميين مقعداً وزارياً) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يطالب الكاظمي بمنح المتظاهرين السلميين مقعداً وزارياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).