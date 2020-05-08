إسبانيا ترحب بتشكيل الحكومة الجديدة وتؤكد ثقتها بالكاظمي

2020/05/08 | 20:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرحبت إسبانیا، الیوم الجمعة، بتشكیل حكومة جدیدة في العراق برئاسة مصطفى الكاظمي وحصولھا على ثقة مجلس النواب.وأعربت الخارجیة الاسبانیة في بیان اطلعت عليه "كلكامش برس"، عن "ثقتھا بقدرة حكومة الكاظمي على إجراء الإصلاحات الاقتصادیة والأمنیة الضروریة بشكل عاجل والاستجابة للتوقعات المشروعة للمواطنین بتحقیق الرفاھیة والازدھار".واضافت ان الحكومة الاسبانیة "تأمل في مواصلة تعزیز العلاقات الودیة في ھذه المرحلة الجدیدة".واكدت على "التزام مدرید بتحقیق الازدھار في العراق".وكان مجلس النواب منح الثقة لحكومة الكاظمي لتنتھي بذلك حالة من الجمود دامت عدة أشھر لاسیما وأنه ثالث شخصیة تكلف بتشكیل حكومة منذ استقالة رئیس الوزراء عادل عبد المھدي في تشرين الثاني الماضي.

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