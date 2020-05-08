2020/05/08 | 20:56 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت آخر إحصائيات ضحايا فيروس كورونا في العالم، اليوم الجمعة، أن مصر باتت تتصدر قائمة الدول العربية من حيث عدد الوفيات، متجاوزة الجزائر لأول مرة.وأعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الجمعة تسجيل 21 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 503، فيما قالت وزارة الصحة الجزائرية إنها سجلت في آخر 24 ساعة 5 وفيات، ما يرفع العدد الكلي لحالات الوفاة في عموم البلاد إلى 488.وتشير آخر الاحصائيات إلى أن "السعودية هي ثالث البلدان العربية من حيث الوفيات بـ229 حالة، تليها المغرب بـ186 حالة، ثم الإمارات بـ174 حالة".في المقابل، تتصدر السعودية قائمة الدول العربية من حيث الإصابات بـ35 ألفاً و432، تليها قطر بـ20 ألفاً و201، ثم الإمارات بـ16 ألفاً و793، فمصر بـ8476، والكويت بـ7208.يذكر ان اخر احصائية لوزارة الصحة العراقية، اعلنتها مساء اليوم الجمعة، حيث بلغ "مجموع الإصابات 2603، والوفيات 104، وحالات الشفاء 1661، وعدد الراقدين الكلي 838.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تتخطى الجزائر وتتصدر الدول العربية في عدد الوفيات بكورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تتخطى الجزائر وتتصدر الدول العربية في عدد الوفيات بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).