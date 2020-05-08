تصميم جديد كليّا يصل لمستخدمي فيسبوك

2020/05/08 | 20:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة إيدوك، الجمعة، عن سماح إدارة الغذاء والدواء الأميركية FDA لها باستخدام خوارزمياتها للكشف "المساعد" عن فيروس كورونا المستجد، قد تكون بديلا للاختبار التقليدي الصعب عبر مسحة الأنف، وفق تقرير لموقع "فنتشر بيت".

لا يقصد من النموذج أن يحل محل الاختبارات التشخيصية التقليدية بشكل كامل، ولكن يمكن استخدامها للكشف عن أعراض الفيروس عبر التصوير المقطعي العرضي بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

وتقول الشركة إن ذلك قادر على الكشف وفرز المرضى الذين يعانون من النتائج العرضية المرتبطة بفيروس كورونا.

ويرصد الاختبار "الشذوذ" في التصوير المقطعي المحوسب للرئة أو جزء من الرئة.



وهذا يشمل أيضا الصدر والبطن والعمود الفقري العنقي.

وقالت الشركة إن منتجاتها يمكن أن تقلل من أوقات تسليم التقارير بنسبة تصل إلى 60.1 في المئة، وتقول إنها حللت حتى الآن أكثر من 1.2 مليون فحص، واكتشفت أكثر من 360،000 علامة على الفيروس، وساعدت في إعطاء الأولوية لأكثر من 150،000 حالة عبر أكثر من 300 عيادة للمرضى الداخليين والعيادات الخارجية، ومراكز الصدمات من المستوى 1، ومراكز التصوير، ومرافق الأشعة عن بعد.

وبدأت "إيدوك" في عام 2016، بمبادرة من قدامى المحاربين في قوات الدفاع الإسرائيلية لإنشاء منصة الذكاء الاصطناعي تستهدف قطاعات الرعاية الصحية.

ويجري فحص كورونا التقليدي عادة عن طريق إدخال عود طويل بنهاية قطنية في مجرى الأنف، لمسح عينة من داخل الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، والتحقق من وجود الفيروس فيها من عدمه، وهو الاختبار الذي شبهه بعض من خضعوا له بـ"الطعنة في الدماغ".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم اللجوء فيها إلى الذكاء الاصطناعي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

فقد اكتشف باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (أم آي تي) وجامعة هارفرد بفضل برمجية للذكاء الاصطناعي، جزئية جديدة تشكل مضادا حيويا قادرا على القضاء على بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية المتوافرة راهنا، ما يشكل تقدما كبيرا طال انتظاره.

ويسمح الذكاء الاصطناعي بالبحث من خلال نموذج معلوماتي عن الجزئيات الكيميائية التي من شأنها مهاجمة بعض البكتيريا من خلال عرض سجلات كاملة من المكونات الكيميائية على الذكاء الاصطناعي.

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