صحة كربلاء تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا بالمحافظة

2020/05/08 | 21:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – كربلاءاعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء، اليوم الجمعة، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في كربلاء المقدسة.وذكر بيان صادر عن الدائرة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “عدد النماذج المسحوبة والمرسلة لهذا اليوم ( ٧٤ ) نموذج”.واضاف ان “إجمالي عدد العينات المرسلة للمختبرات المركزية في بغداد وكربلاء ( 3675 ) عينة، وعدد العينات المفحوصة […]

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