تاريخ الأوبئة(3) دروس التاريخ - عبد المجيد السخيري

2020/05/08 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_السخيري الذين لم يقرأوا التاريخ، أو لا يحبون قراءته أصلا، ولا يعتبرون بما حدث في الماضي من مآسي وحروب وكوارث طبيعية وأوبئة وأمراض فتاكة، لا يمكنهم إلا أن يصابوا بالذهول والفزع مما حدث ويحدث من حولهم من تغييرات في نمط وإيقاع الحياة اليومية، بسبب التخلي عن عادات وسلوكات ألفوها تحت ضغط الخوف من الإصابة بالمرض الفتاك، ولأن ثم قواعد جديدة فرضها الخوف من انتشار العدوى أجبرت جل دول العالم على اتخاذها لحماية مواط ......





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