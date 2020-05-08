مُمثّلَة عراقيّة تُثير الجدَل: أسقطَت تاريخها بجُملتَين

2020/05/08 | 21:53 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت المُمثلة العراقية #آسيا_كمال موجة من الغضب العارم، ومعه النقد الذي لم ينضب حتى الحظة هذه، منذ تصريحها في مقابلة متلفزة أجرته معها محطّة محليّة أمس، ضمن برنامج يعنى بالوسط الفني بمناسبة رمضان.تصريح “كمال”…

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