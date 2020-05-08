أسيا كمال تثير غضب الفتيات وضجة على مواقع التواصل بعد تصريحها ضد “إنجاب البنات” وترد بفيديو تلوح به بالاعتزال

2020/05/08 | 21:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثار تصريح الفنانة العراقية، أسيا كمال، الذي قالت فيه الحمد الله إنني لم أنجب بنت في ظل الانفتاح الحالي وانتشار استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حفيظة الفتيات العراقيات وغردن بوجهات نظر مختلفة حول رؤية أسيا كمال للبنت.وقالت الفتاة هدى مزهر، في تغريدة أطلعت عليها “يس عراق”، إن، آسيا كمال وصفت ذاتها […]

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