إصابة مدير عام بهيئة الحج والعمرة بكورونا وعائلته

2020/05/08 | 21:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)..كشف مصدر مطلع عن إصابة مدير عام بهيئة الحج والعمرة العراقية بفيروس كورونا .وقال المصدر لل( المستقلة) اليوم الجمعة ان ” مدير عام دائرة الخدمات في هيئة الحج والعمرة العراقية عمر عارف اصيب بفيروس كورونا المستجد وتم نقلة إلى مستشفى الفرات المخصصة لحجز المصابين بهذا الفيروس بسبب تدهور حالته الصحية “.واضاف […]

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