2020/05/08 | 21:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت دائرة الصحة في الديوانية، مساء اليوم الجمعة، عن عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ 20 يوماً داخل المحافظة.وقال اعلام صحة الديوانية في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" إنه "منذ 20 يوماً لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، واليوم تم سحب 10 نماذج لحالات اشتباه بالإصابة وارسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد للتأكد منها".وأضاف أنه "تم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية وعلى جميع المواطنين الالتزام بتوجيهات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال وارتداء الكفوف والكمامات".

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