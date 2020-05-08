الخارجية تعلن عن اعادة اكثر من 16 الف مواطنا من 22 دولة

2020/05/08 | 21:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، مساء اليوم الجمعة، عن اعادة اكثر من 16 الف مواطن من العالقين في 22 دولة ضمن الرحلات الاستثنائية.وقال الصحاف في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "منذ بدء إجراءات حظر التجوال والإغلاق وتعليق الطيران، عملت وزارة الخارجية على نقل العراقيين العالقين في أكثر من 22 دولة، وأعادت نحو 16 الفاً و41 مواطناً، بواقع 81 رحلة جوّية، وثلاث رحلات برّية".وأضاف أنّ "الوزارة تُتابِع باهتمام بالغ أحوال المُصابين من الجالية العراقية أينما كانوا، وكان عدد المصابين 247 مواطناً، شفي منهم 82، بينما توفي 36 شخصا".

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