عمليات بغداد: القبض على نحو 40 الف مخالفا للحظرمنذ 17 اذار الماضي

2020/05/08 | 21:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداداعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، القاء القبض على نحو 40 الف مخالفا لحظر التجوال الوقائي منذ 17 اذار الماضي.وذكرت القيادة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان”الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد تواصل إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي، فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٨ آيار من […]

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