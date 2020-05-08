الكاظمي يبحث مع امين الناتو تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الارهاب

2020/05/08 | 22:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من امين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ، للتهنئة بتسلمه رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب،

واكد حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الارهاب عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق.



مبينا حاجة المجتمع الدولي للتعاون مع العراق لمواجهة تحديات الارهاب.

من جهته شكر الكاظمي الامين العام على تهنئته، واكد على ان الحكومة العراقية تولي اهتماما كبيرا للشراكة مع حلف الناتو، وقدم له دعوة لزيارة بغداد في اقرب فرصة ممكنة برفقة فريق عمله لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب واسناد القوات الأمنية، وتجاوز المعوقات سواء الأمنية او المتعلقة باجراءات الوقاية الصحية.

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