الامم المتحدة تدعو الكاظمي إلى تطبيق إصلاحات ذات مغزى تحسن حياة الناس

2020/05/08 | 22:02 - المصدر: قناة التغيير

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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وأعرب غوتيريش، في بيان عن دعمه للحكومة الجديدة، داعيا إلى تطبيق إصلاحات ذات مغزى تحسن حياة الناس بشكل ملموس وتعزز المؤسسات الديمقراطية في العراقوجدد غوتيريش، في بيانه التأكيد على أهمية أن تعمل الحكومة الجديدة لصالح جميع العراقيين، من خلال عملية سياسية يمكن للنساء والشباب وجميع الطوائف العراقية المتنوعة، بما فيها الأقليات العرقية والدينية، المشاركة فيها بقوة.

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