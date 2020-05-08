العفو الدولية تطالب حكومة الكاظمي ضمان وضع حقوق الإنسان في صميم جدول أعمالها

2020/05/08 | 22:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت منظمة العفو الدولية رسالة الى حكومة الكاظمي تطالبها فيها ضمان وضع حقوق الإنسان في صميم جدول أعمالها، وعكس مسار الإفلات من العقاب.

واكدت المنظمة ان الاحتجاجات في العراق قوبلت برد وحشي من قبل السلطات، مما أدى إلى القتل غير القانوني لمئات الأشخاص وإصابة الآلاف بجروح.

ووفقاً لبحث أجرته منظمة العفو الدولية اكدت استخدام الذخيرة الحية وبنادق الصيد والنيران الحية التي تتوافق مع نيران القناصة والغاز المسيل للدموع ومدافع المياهوتدعو منظمة العفو الدولية الحكومة إلى كبح جماح قوات الأمن على وجه السرعة، وبدء تحقيقات دقيقة ومستقلة في عمليات القتل.

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