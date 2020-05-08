2020/05/08 | 22:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعةأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إرشادات جديدة تضمنت حظر التدخين على العسكريين ممن دون سن الـ21 عاما، اعتبارا من الأول أغسطس القادم.ويشمل الحظر السجائر العادية والإلكترونية والسيجار وغيرها من منتجات التبغ، وينطبق على جميع المواقع التابعة للقوات المسلحة الأمريكية بكافة أصنافها داخل البلاد والقواعد العسكرية خارجها وأيضا السفن العسكرية، حسب بيان عن البنتاغون.وبهذه الخطوة، يرفع البنتاغون الحد الأدنى لسن شراء السجائر من 18 عاما إلى 21، سعيا إلى الحد من ظاهرة التدخين بين صفوف الجيش، خاصة بين الشباب، علما أن معظم المدخنين يبدؤون التدخين خلال سنوات المراهقة والبلوغ.ووفقا لبيانات مركز حماية الصحة التابع للجيش الأمريكي، بلغت نسبة المدخنين بين العسكريين دون سن الـ25 في العام 2018، قرابة 23%.وأشارت المتحدثة باسم المركز كوري فيتزغيرالد، إلى أن تشديد القواعد المتعلقة ببيع التبغ يهدف إلى التخلص تماما من ظاهرة التدخين في الجيش بحلول 2025.

بغداد اليوم- بغداد

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن العدد النهائي للوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قد يصل إلى نحو 95 ألف حالة، أو أكثر من ذلك.

وقال ترامب خلال اجتماع مع المشرعين الجمهوريين اليوم الجمعة: "تنظرون إلى شاشات

بغداد اليوم- متابعة

أعرب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن امتنان بلاده للدور المركزي الذي لعبه الاتحاد السوفيتي في هزيمة ألمانيا النازية.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، اليوم الجمعة، أن

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مجلس الوزراء الكویتي، اليوم الجمعة، فرض حظر شامل على البلاد، اعتبارا من عصر الأحد المقبل حتى 30 مایو/ أيار لمجابھة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، بأن مجلس الوزراء الكویتي، قرر فرض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الجيش الأمريكي يحظر التدخين على عناصره ممن دون الـ21 عاما) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الجيش الأمريكي يحظر التدخين على عناصره ممن دون الـ21 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).