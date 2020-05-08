اقبال متزايد على الطاقة الشمسية بالدول النفطية العربية.. ما السبب في ذلك؟

2020/05/08 | 22:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة بدأت بعض كبرى الدول النفطية الكبرى في منطقة الشرق الأوسط التحرك للاستفادة من الطاقة الشمسية حتى وسط انهيار أسعار النفط العالمية وبالتالي انخفاض تكلفة استهلاكه.كانت أسعار النفط الرخيصة في الماضي كابحا للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة في الدول التي تعتمد على مبيعات النفط الخام للحصول على العائدات.ولكن اليوم تكلفة مشروعات […]

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