حالات جديدة تعزز المخاوف من مرض الأطفال “الغامض” بسبب كورونا

2020/05/08 | 22:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يوما بعد يوم، تزداد الأدلة التي تشير إلى أن الأطفال “غير محصنين” ضد المضاعفات الناتجة من فيروس كورونا الجديد، حيث بدأ الأطباء بالانتباه لمرض غامض يصيب الأطفال، كنوع من المضاعفات لإصابتهم بكورونا.وأعلن حاكم ولاية نيويورك، الجمعة، وفاة طفل في الخامسة من العمر، جراء مرض التهابات عوارضه قريبة من “مرض كاواساكي” المرتبط […]

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