ديالى تكشف تفاصيل مهمة عن حالة الوفاة بكورونا وتؤكد: يسكن قرية مجاورة للرصافة

2020/05/08 | 22:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..كشف دائرة صحة ديالى، الجمعة، عن تفاصيل مهمة عن حالة وفاة مسن بفيروسة كورونا بعد مرور شهر عن اخر حالة اصابة مسجلة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” رجل مسن ستيني يسكن قرية زراعية في ناحية بني سعد(25كم جنوب غرب بعقوبة) دخلت ردهات مستشفى بعقوبة التعليمي وهو في […]

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