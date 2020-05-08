2020/05/08 | 22:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمضانيات تثقيفية – علي آل حداد الحكوماتفي الإسلام (1-2) بداية ان الحديث عن الحكومات في الإسلام جاء ضمن رغبتي بأن اضع بين يدي القارئ بعض المعلومات التي أجدها “تثقيفية” أكثر من كونها “ملزمة” .وبمعنى أدق ان المقال ليس (وجهة نظري) بما يجب ان تكون عليه الحكومات في عصرنا الحالي .وانما يتحدث […]

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