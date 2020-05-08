2020/05/08 | 22:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيفاء وهبي تقاضي مدير أعمالها السابق بيروت – الزمان حررت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محضراً عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، يحمل رقم 17766 لسنة 2020 جنح قسم أول مدينة نصر، ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى.واتهم المستشار القانوني ياسر قنطـــــوش محامي النجمة […]

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