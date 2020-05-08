2020/05/08 | 22:16 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسرا تصوّر مشاهدها الأخيرة في خيانة عهد القاهرة – الزمان تواصل الممثلة المصرية يسرا تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل (خيانة عهد) والذي يعرض حالياً في رمضان، في إحدى شقق المنيل.هذه المشاهد ضمن آخر 3 حلقات بالعمل، وذلك بعد أن سلّم المؤلفان أمين جمال وأحمد عادل الحلقات الأخيرة للشركة المنتجة للعمل منذ أيام، […]

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