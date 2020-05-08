رسمياً.. برشلونة يتوج بلقب الدوري الإسباني

2020/05/08 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ توج فريق برشلونة لكرة القدم للسيدات رسميا بلقب دوري الأضواء الإسباني يوم الجمعة بعد أن وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي للعبة على إلغاء كل مسابقات غير المحترفين بسبب وباء كوفيد-19.

وقال الاتحاد في بيان إن اللجنة صدقت على كل القرارات التي اتخذتها المؤسسة يوم الأربعاء ما يعني أيضا عدم وجود هبوط من دوري الأضواء للسيدات أو الدرجتين الثانية والثالثة من كرة القدم للرجال.

وأضاف البيان أنه سيكون هناك صعود إلى دوري الدرجة الثانية للرجال ودوري الأضواء للسيدات عبر مواجهات فاصلة ستقام بدون جماهير.

وكان برشلونة يتفوق بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل تعليق المنافسات في مارس آذار بسبب الوباء قبل تسع جولات على النهاية.

وسينضم أتليتيكو الى برشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما سينجو متذيلا الترتيب بلنسية وإسبانيول من الهبوط للدرجة الثانية.

وسيصعد فريقان من الدرجة الثانية ما يعني أن دوري الأضواء الموسم المقبل سيضم 18 فريقا بدلا من 16 في الموسم الحالي.

وبينما تم إلغاء مسابقات غير المحترفين سيتم استئناف منافسات أرفع درجتين في الدوري الإسباني في يونيو حزيران حيث عادت بعض الأندية إلى التدريبات الفردية يوم الجمعة لأول مرة منذ شهرين.

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