الاتحاد الوطني يلغي اجتماعاً مقرراً مع الديمقراطي الكوردستاني

2020/05/08 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الجمعة عن إلغائه اجتماعاً مقرراً مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لشفق نيوز، إن "الاتحاد الوطني أبلغ الديمقراطي بإلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً عقده يوم غد السبت".

وأضاف أن "الاتحاد اتخذ هذا الموقف احتجاجاً على تصريحات لـ(نائب رئيس البرلمان) هيمن هورامي هاجم فيها الاتحاد الوطني على خلفية عدم حضور نوابه لجلسة البرلمان الخاصة برفع الحصانة عن النائب سوران عمر".

وكان من المقرر أن يناقش مسؤولو الحزبين الخلافات بشأن ملف منطقة "زيني ورتي" والسجال الإعلامي الذي دار بشأنها.

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