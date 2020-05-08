تأخر إقلاع طائرة بنس عقب إصابة ثانية بكورونا في البيت الأبيض

2020/05/08 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني إصابة موظف في مكتب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بفيروس كورونا المستجد، وذلك في تصريحات لها خلال إفادتها الصحفية الجمعة.

وقالت المتحدثة إن البيت الأبيض يلتزم بالتعليمات التي وضعها الخبراء للوقاية من الفيروس.

ويصبح ذلك الموظف هو ثاني شخص يعلن عن إصابته بمرض كوفيد-19 الناتج عن الفيروس ضمن الفريق الرئاسي خلال الأيام الماضية.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض للحرة بأن طائرة نائب الرئيس الأميركي اضطرت إلى تأخير إقلاعها صباح الجمعة باتجاه ولاية أيوا بعد أن ظهرت نتائج فحص الموظف.

وأوضح المسؤول أن الشخص ذاته أجرى اختبارا الخميس وكانت نتيجته سلبية مضيفا أن الطاقم الطبي حدد ستة أشخاص كان على صلة بهم خلال الـ48 ساعة الماضية وطلب منهم مغادرة الطائرة وإجراء الفحوص.

وقال مسؤول في تصريحات نقلتها شبكة فوكس نيوز إن هذا الشخص لم يكن على متن الطائرة ولم يكن من المقرر أن يكون على متنها، وقد طُلب من الأشخاص الذين خالطوه العودة لمنازلهم والخضوع لفحوصات.

يذكر أن البيت الأبيض قرر إخضاع الموظفين المقربين من الرئيس ونائبه لاختبارات كورونا يوميا بدل أسبوعيا بعد إصابة أحد مساعدي ترامب الشخصيين بالفيروس.

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