عمليات بغداد تعلن إحصائية جديدة للمخالفين لحظر التجوال

2020/05/08 | 22:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن الإحصائية الجديدة للمخالفين لإجراءات حظر التجوال الوقائي.

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