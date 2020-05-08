الحلبوسي يزور المجمع الفقهي العراقي ويلتقي عددًا من رجال الدين

2020/05/08 | 22:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد زار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء.وقال المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، في بيان تلقته “يس عراق” إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي زار المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء، والتقى رئيس المجمع أحمد حسن الطه وعدداً من علماء الدين”.

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