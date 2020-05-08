يجب على الأوروبيين والروس أن يتذكروا ما ربطهم ببعضهم البعض: معاداة الفاشية - نادية خلوف

2020/05/08 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف الكاتب: كيريل ميدفيديف شاعر وناشط وموسيقي يقيم في موسكوترجمة : نادية خلوف عن الغارديان في أوائل التسعينيات ، كانت روسيا تتمتع بشعور قوي بالانتماء إلى أوروبا.



بدأ هذا يتغير: كانت إصلاحات العلاج بالصدمة ما بعد السوفييتية انتقالًا عقابيًا إلى مجتمع السوق الحرة ، عندما كان سعر الكيلوغرام من النقانق يساوي تكلفة المعاش الشهري تقريبًا وتعرض العديد من العائلات لسوء التغذية والجوع.



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