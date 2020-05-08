شهداء السادس من أيارمنارة في تاريخنا العربي - على جدار ثورتنا المغدورة رقم 268 - جريس الهامس

2020/05/08 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جريس_الهامس شهداء السادس من أيار منارة في تاريخنا العربي - على جدار الثورة رقم.



268 بعد سيطرة المنتسبين للمحفل الماسوني في سالونيك بقيادة الثلاثي ( أنور - ونيازي- وجمال ) وسيطرتهم على السلطان عبد الحميد بعد إنقلاب 1909 وفرضهم سياسة عنصرية تصفوية للتتريك وإلغاء الآخر في الوطن العربي و في الدولة العثمانية كلها قبل الحرب وبعد دخول تركيا الحرب العالمية الأولى إلى جاانب ألمانيا والنمسا ..أرسلت في عام 1915 ......





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