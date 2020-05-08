رسالتي الى السيد الكاظمي / بقلم محمد الوزان

2020/05/08 | 22:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين لحظة واخري يغيير الله من حال الى حال والذي كان مستحيلا يصبح في غمضة عين سهلا ليننا ولم يعد سوى ذكرى اليمة في نظر البعض وفاتحة امل وحياة جديدة...أكمل القراءة ←

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