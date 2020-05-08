الحلبوسي يزور المجمع الفقهي العراقي


الحلبوسي يزور المجمع الفقهي العراقي
2020/05/08 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم ـ بغداد

زار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتا...

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