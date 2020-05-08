نقيب الصحفيين العراقيين: نسعى لشمول جميع الزملاء الصحفيين بقطع الأراضي

2020/05/08 | 22:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين، اليوم الجمعة، عن سعيها لشمول جميع الزملاء الصحفيين بقطع الأراضي.وقال نقيب الصحفيين رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز” ” تم توزيع أكثر من 9 آلاف قطعة أرض سكنية في بغداد، كاشفاً عن وجود مساع مع المحافظ لإيجاد مساحة أفضل وأكبر لشمول […]

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