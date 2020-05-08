الحكيم يدعو حكومة الكاظمي الى الاتعاظ بالامام الحسن وتحويل

2020/05/08 | 22:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعا رئيس تيار الحكمة الوطني،عمار الحكيم، الحكومة الجديدة الى تجاوز الازمات وفق منهاج عمل رصين.وقال الحكيم في بيان"لقد رسخ الامام الحسن المجتبى (عليه السلام) مفهوم تغليب مصلحة الامة واعتماد الحوار طريقا لعزة المؤمنين وصيانة كرامتهم ودمائهم، وواجه ظروفا سياسية واجتماعية غاية في التعقيد والحساسية وبحكمته ودرايته استطاع ان يحقق النجاحات الكبرى ليحول المحنة الى منحة".وأضاف "ما أحوجنا في ذكرى ولادته الكريمة الى اتباع سيرته العطرة لاسيما وبلدنا يمر بجملة أزمات اقتصادية وأمنية وصحية، نأمل من الحكومة الجديدة ان تعمل على تجاوزها على وفق منهاج عمل رصين يحقق تطلعات الشعب خدميا وتنمويا".

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