بغداد واربيل يتفقان تشكيل لجنتين لحسم الخلافات النفطية والمالية مع كردستان

2020/05/08 | 22:35 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلن وفد حكومة إقليم كردستان المفاوض في بغداد اليوم الجمعة ، الاتفاق مع الحكومة المركزية على تشكيل لجنتين لحسم الخلافات المالية والنفطية بين المركز والاقليم .واضاف بيان للوفد الكردي المفاوض ، إنه" أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مباحثات مع الحكومة العراقية والأحزاب السياسية ،وعدد من البرلمانيين في بغداد بهدف التباحث ومعالجة مسألة المستحقات المالية لإقليم كردستان".وأضاف "لهذا الغرض تم تشكيل لجنتين مالية ونفطية بين الجانبين تعملان كفريق مشترك على تحديد الخلافات ووضع آلية قانونية ملائمة لحل الخلافات المالية والنفطية".وأشار الوفد إلى أن "الاجتماعات كانت إيجابية، وتم فيها تحديد النقاط الخلافية، وقدمت اللجان المشتركة عدة مقترحات جرت مصادقتها من أجل ان تكون أساسا للعمل المشترك للتوصل إلى اتفاق تام مع الحكومة العراقية".وختم البيان أن "حكومة اقليم كردستان أبدت التزامها بشأن الالتزامات النفطية المترتبة على الاقليم بهدف التوصل للاتفاق"، منوهاً إلى أن "الوفد المفاوض أصر على المستحقات المالية وخاصة رواتب الموظفين".

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