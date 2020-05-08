الحشد الشعبي : قتلنا أكثر من 10 إرهابيين من داعش في ثلاثة محافظات

2020/05/08 | 22:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _العراق كشف مسؤول محور الشمال في قوات الحشد الشعبي علي الحسيني، الجمعة، عن مقتل اكثر من 10 من ارهابيي داعش في 3 محافظات خلال الساعات الـ72 الماضية.وقال الحسيني في تصريح صحفي ،ان” قوات الحشد الشعبي شنت خلال الساعات الـ72 الماضية سلسلة عمليات نوعية واستباقية في قواطع ديالى وكركوك وصلاح الدين لتعقب خلايا تنظيم داعش الارهابي بعد هجماته الغادرة لافتا الى ان العمليات كانت مدعومة ببعد استخباري من ناحية تحديد اهداف لكل عملية”.واضاف الحسيني،ان” اكثر من 10 ارهابيين قتلوا خلال عمليات الحشد الشعبي النوعية في المحافظات الثلاث مع تدمير مضافات مهمة وضبط اعتدة ومتفجرات لافتا الى تن هجمات داعش الغادرة تاتي ضمن مايعرف بغزوة رمضان وهي يحاول م خلالها توجيه رسالة بانه موجود لكنه اخفق في تحقيق اهدافه بسبب شجاعة وبسالة الحشد الشعبي والقوات الامنية والرد السريع من خلال عمليات نوعية دفعت ما تبقى من فلوله للاختباء والهرب الى جحورهم لانهم توقعوا حصول انكسارات لكن ماحدث تفاجى به التنظيم “.وكان تنظيم داعش هاجم العديد من نقاط المرابطة للحشد الشعبي والعشائري في الايام الماضية بمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ما اسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

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